Немецкий журналист назвал «самый эффективный козырь» Владимира Путина

Фото: Администрация президента РФ

Журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер приехал на парад Победы в Москву. По окончании мероприятия он заявил о мощи российской армии.

— Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина, — сообщил журналист.

Телеканал Welt посвятил большую часть эфира о Дне Победы отношениям между Российской Федерацией и Западом. Немецкие журналисты считают парад «внешнеполитическим посланием». Тем не менее, сами мероприятия телеканал назвал грандиозными, а военную силу России счел «сильнейшим аргументом» президента РФ.

Парад прошел на Красной площади в Москве 9 мая. В нем поучаствовали около 12 тысяч военнослужащих, было задействовано более 190 образцов военной техники, а также военная авиация.

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