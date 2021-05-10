Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Немецкий журналист назвал «самый эффективный козырь» Владимира Путина
Фото: Администрация президента РФ

Немецкий журналист назвал «самый эффективный козырь» Владимира Путина

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер приехал на парад Победы в Москву. По окончании мероприятия он заявил о мощи российской армии.

— Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина, — сообщил журналист.

Телеканал Welt посвятил большую часть эфира о Дне Победы отношениям между Российской Федерацией и Западом. Немецкие журналисты считают парад «внешнеполитическим посланием». Тем не менее, сами мероприятия телеканал назвал грандиозными, а военную силу России счел «сильнейшим аргументом» президента РФ.

Парад прошел на Красной площади в Москве 9 мая. В нем поучаствовали около 12 тысяч военнослужащих, было задействовано более 190 образцов военной техники, а также военная авиация.

Читайте также: Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади в Москве

журналистыпарад ПобедыВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Все мнения
О проекте