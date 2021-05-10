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Стало известно о состоянии директора пресс-службы «Спартака» Фетисова
Фото: moscow-live

Стало известно о состоянии директора пресс-службы «Спартака» Фетисова

Кирилл Николаев

Происшествия

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов находится в сознании после избиения. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщили в Twitter-аккаунте столичного клуба.

Инцидент произошел вечером 9 мая. Выясняются все обстоятельства случившегося. Фетисов госпитализирован. Он находится в сознании.

— Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе! — говорится в сообщении.

По факту нападения на Фетисова возбуждено уголовное дело.

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ФК «Спартак»состояние здоровьяизбиение
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