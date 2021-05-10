Стало известно о состоянии директора пресс-службы «Спартака» Фетисова

Фото: moscow-live

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов находится в сознании после избиения. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщили в Twitter-аккаунте столичного клуба.

Инцидент произошел вечером 9 мая. Выясняются все обстоятельства случившегося. Фетисов госпитализирован. Он находится в сознании.

— Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе! — говорится в сообщении.

Вчера вечером на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова произошло нападение, детали которого сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело.



Сейчас Антон в сознании. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе! — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

По факту нападения на Фетисова возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Девушку эвакуировали вертолетом после ДТП на 69-м километре МКАД