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СМИ выяснили подробности нападения на директора пресс-службы «Спартака» Фетисова
Фото: АГН Москва

СМИ выяснили подробности нападения на директора пресс-службы «Спартака» Фетисова

Кирилл Николаев

Происшествия

На директора по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова напали у бара на востоке столицы. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что неизвестный набросился на Фетисова и ударил его в лицо. Пострадавший упал на землю. По предварительным данным, Фетисова госпитализировали с переломом виска. Кроме того, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

Напомним, инцидент произошел вечером 9 мая. По факту нападения на Фетисова возбуждено уголовное дело.

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