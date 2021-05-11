СМИ выяснили подробности нападения на директора пресс-службы «Спартака» Фетисова

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На директора по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова напали у бара на востоке столицы. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что неизвестный набросился на Фетисова и ударил его в лицо. Пострадавший упал на землю. По предварительным данным, Фетисова госпитализировали с переломом виска. Кроме того, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

Напомним, инцидент произошел вечером 9 мая. По факту нападения на Фетисова возбуждено уголовное дело.

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