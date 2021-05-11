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Врач перечислила опасные для аллергиков продукты
Фото: pixabay.com

Врач перечислила опасные для аллергиков продукты

Кирилл Николаев

Здоровье

У людей с аллергией на определенные виды пыльцы может возникнуть аналогичная реакция на некоторые продукты, поэтому от них придется отказаться. Об этом сообщила доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дали Мачарадзе.

По ее словам, этими продуктами являются яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, морковь, сельдерей и петрушка. Эти фрукты и овощи не следует употреблять как в сыром виде, так и в виде соков. При аллергии на пыльцу злаковых трав (следующая волна цветения — Прим. «ВМ») из рациона следует исключить мед, так как пчелы собирают в том числе и пыльцу злаковых трав.

Мачарадзе отметила, что третьей волной цветения является пыльца сорных растений. Основные аллергены — это амброзия, полынь, особенно для южных регионов нашей страны. Самыми сильными перекрестно реагирующими продуктами считаются семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз и специи, сообщает радио Sputnik.

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врачаллергияопасные продукты
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