Врач дала совет аллергикам, как уберечь себя от осложнений

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Лето принесет не только тепло, но и обострение множества болезней у людей. Врачи обращаются внимание на то, что люди в это время года страдают не только от аллергии, но и от перепадов давления, укусов насекомых, отравлений и ожогов.

По словам врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, непростым периодом для аллергиков являются весна и лето, так как с конца марта до августа повсюду цветут деревья и травы.

— Тем, кто страдает от аллергии, необходимо соблюдать осторожность и либо уезжать на это время, либо стараться изолировать себя от аллергена, — пояснила эксперт.

Причем она утверждает, что полностью избавиться от нее почти невозможно, поэтому существуют только медикаментозная поддержка и специфическая иммунотерапия. Однако это делается заранее, а не в период цветения растений, отмечает телеканал 360.

Аллерголог посоветовала использовать медицинские маски. Благодаря их помощи закрываются основные дыхательные пути, через которые аллерген попадает в организм.

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