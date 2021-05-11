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Движение ограничат в трех столичных переулках с 15 мая
Фото: АГН Москва

Движение ограничат в трех столичных переулках с 15 мая

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, переулок Хользунова Карта всех событий

С 15 по 30 мая движение транспорта ограничат в трех переулках в центре столицы из-за дорожных работ. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что движение будет ограничено в переулке Хользунова от 18-го до 10-го дома. Также подобные меры затронут участок Оболенского переулка от дома 14 в переулке Хользунова до владения 9, корпус 3 в Оболенском переулке.

Кроме того, проезд ограничат на участке Олсуфьевского переулка от Оболенского переулка до дома 2/4 в Олсуфьевском переулке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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