Названы семь способов замедлить старение мозга

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Шведские врачи перечислили семь способов, которые помогут замедлить старение мозга. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

В первую очередь специалисты призвали больше двигаться. Физическая активность очень полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность развития деменции. Также для здоровья мозга важен хороший сон. Человеку рекомендуется спать не менее семи часов в сутки.

Кроме того, важен насыщенный рацион. Профессор Каролинского института Май-Лис Хеленниус объяснила, что необходимо употреблять много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы. Также специалисты предостерегли от лишнего веса, так как существует связь между дополнительными килограммами и ухудшением когнитивных способностей. Необходимо заботиться и о хорошей микрофлоре кишечника.

Более того, очень важно поддерживать хорошие отношения с домочадцами, потому что на здоровье мозга позитивно влияет хорошее психологическое самочувствие. В этом случае уменьшаются стресс и интенсивность воспалительных процессов в организме, что приводит к хорошим когнитивным способностям. Также врачи отметили необходимость всю жизнь учиться чему-нибудь новому, так как это стимулирует образование новых клеток мозга.

Читайте также: Медики перечислили шесть предвестников инсульта