Британские врачи перечислили предвестники инсульта

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Ряд определенных признаков может сигнализировать об инсульте, вызванном высоким содержанием «вредного» холестерина в крови. Об этом рассказали эксперты британской организации British Heart Foundation.

Специалисты пояснили, что при избытке холестерина нарушается кровоснабжение мозга, что может грозить инсультом. Кроме того, большое количество холестерина блокирует проход в кровеносных сосудах, кислород и питательные вещества не могут достичь сердца, что приводит к сердечным приступам.

Насторожить человека должны такие проявления, как боли в груди или в конечностях из-за блокировки артерии, спутанность сознания из-за недостаточного кровоснабжения мозга, слабость в мышцах, затрудненное дыхание и усталость.

Поскольку к повышению уровня «вредного» холестерина ведет курение, отсутствие физической активности, избыточный вес и высокое содержание жиров в пище, специалисты рекомендуют пересмотреть образ жизни, сообщает Express.

Ранее врач назвал продукты, способные вызывать инсульт и тромбоз.

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