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Названы три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: pixabay.com/ru

Названы три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний

Кирилл Николаев

Здоровье

Повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние являются тремя скрытыми симптомами сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил кардиолог Дмитрий Напалков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, повышенное давление при нормальном самочувствии не нужно списывать на переутомление или смену погоды. В этом случае необходимо обратиться ко врачу. Также важно обращать внимание и на проблемы с аритмией, потому что болезнь может протекать бессимптомно. При возникновении аритмии увеличивается риск тромбообразования в сердце. Этот тромб может оторваться и фактически полностью перекрыть просвет любого сосуда.

Врач подчеркнул, что предобморочное состояние также может быть связано с серьезной аритмией. Кардиолог посоветовал обращать особое внимание на подобное во второй половине жизни. Такое состояние может означать нетипичное проявление инфаркта миокарда или инсульта.

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