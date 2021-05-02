Ученые выяснили, к каким заболеваниям предрасположены люди разных групп крови

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Ученым из Швеции удалось выявить связь между группой крови и предрасположенностью к некоторым заболеваниям.

Специалисты обнаружили 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определенной группой крови, изучив историю болезней пяти миллионов пациентов.

Так, люди с первой группой крови чаще страдают от нарушений свертываемости, а со второй — от тромбозов. Женщины с первой группой и положительным резус-фактором имеют повышенный риск возникновения гипертонии во время беременности. Среди носителей третьей группы отмечен меньший риск образования камней в почках.

Ученым потребуются дополнительные исследования для того, чтобы подтвердить эти результаты, сообщает научный журнал eLife.

Ранее ученые назвали группу крови, обладатели которой больше всего склонны к алкоголизму.

Читайте также: Врач рассказала, какая группа крови сильнее всего «привлекает» комаров