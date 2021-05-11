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Центробанк предложил надежный способ возврата денег жертвам кибермошенников
Фото: moscow-live

Центробанк предложил надежный способ возврата денег жертвам кибермошенников

Кирилл Николаев

Общество

Банк России планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников с помощью заморозки похищенных средств на счетах злоумышленников. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил заместитель начальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев.

По его словам, первая предполагаемая новация предусматривает автоматическую блокировку спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего. Данные меры необходимы, поскольку в половине случаев злоумышленники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, а в 47 процентах — в течение двух-трех часов. При этом, чтобы запутать следы, мошенники, как правило, используют целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя — дропа (подставная личность, данные которой используются мошенниками для сохранения анонимности — Прим. «ВМ»).

—В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств, — приводит слова Сычева «Известия».

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков отметил, что банковское сообщество подготовило законопроект, который предполагает автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя.

Ранее заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заверил, что наличные деньги останутся в обращении и по-прежнему будут доступны как способ оплаты.

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