Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В домах Москвы начались плановые отключения горячей воды. Специалисты проводят необходимые работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения.

Эти работы нужны для того, чтобы подготовить централизованную отопительную систему столицы к будущему сезону. Максимальный срок отключения горячей воды в домах — десять дней.

Узнать график отключения можно с помощью специального сервиса на портале на mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва» и на сайте moek.ru. Горожанам нужно будет ввести в поиске адрес дома, чтобы выяснить, в какие именно даты не будет подаваться горячая вода, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что отопление в жилых домах и административных зданиях столицы начнут отключать с 10 мая.

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