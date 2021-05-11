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Почти 70 гектаров земли выделили под строительство транспортных объектов с начала года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Почти 70 гектаров земли выделили под строительство транспортных объектов с начала года

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, метро Петровско-Разумовская Карта всех событий

С начала 2021 года Москва предоставила 81 земельный участок общей площадью почти 70 гектаров для строительства транспортных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Для объектов, которые возводятся на средства бюджета столицы, город предоставляет землю в пользование бесплатно, — уточнил заммэра.

По его словам, на предоставленных территориях планируют возвести транспортно-пересадочные узлы и путепроводы, а также реконструировать набережные и дороги.

Например, путепроводы в этом году построят над путями Московской железной дороги.

На выделенных городом территориях также появятся транспортно-пересадочные узлы «Ярославская», «Лесопарковая», «Верхние Лихоборы» и «Люблино».

— В этом году Департамент городского имущества предоставил 15,5 гектара земли для строительства технологической части транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовский», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, будет реконструирована Карамышевская набережная и набережная Москвы-реки от Филевского парка до территории театра «Мастерская Петра Фоменко».

На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что город также выделил землю для строительства объектов на северном и южном дублерах Кутузовского проспекта и на Северо-Восточной хорде.

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