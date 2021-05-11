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СМИ: США заподозрили российское ГРУ в атаках на американских разведчиков
Фото: Whitehouse

СМИ: США заподозрили российское ГРУ в атаках на американских разведчиков

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки начали подозревать, что за вероятными атаками с использованием технологии «направленной энергии» в отношении сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, Америка не имеет точных доказательств, подтверждающих эту теорию. Разведсообщество пока не выдвинуло официальные обвинения по этому вопросу, но, по данным источника, расследование предполагаемых атак уже началось. Причина инцидентов с ухудшением самочувствия разведчиков США пока неизвестна.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские власти расследуют два случая в США, которые похожи на атаки с использованием технологий «направленной энергии».

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