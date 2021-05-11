Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты во вторник, 11 мая.

Ранее правительство России одобрило денонсацию Договора по открытому небу.

Министерство иностранных дел России 15 января объявило о запуске процедур по выходу из ДОН.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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