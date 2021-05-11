Открытый перелом носа: на москвичку налетел мужчина на электросамокате

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Пушкинская набережная Карта всех событий

Жительница столицы пострадала в результате ДТП с электросамокатом. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 10 мая москвичка прогуливалась по Пушкинской набережной. В какой-то момент на нее наехал мужчина, управлявший электросамокатом. Последний, вероятно, набрал слишком высокую скорость и не успел сманеврировать. После случившегося виновник происшествия скрылся, не оказав женщине помощи. Позже потерпевшую госпитализировали, у нее диагностировали открытый перелом носа.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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