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Переселение по программе реновации началось на востоке Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Переселение по программе реновации началось на востоке Москвы

Полина Долганова

Город
13-ая Парковая улица, дом 16аКарта всех событий

По программе реновации под заселение передана новостройка в районе Восточное Измайлово. Здание находится по адресу 13-ая Парковая улица, дом 16а. Об этом во вторник рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что переезд уже начали более 190 жителей. Ранее все они проживали по адресу Измайловский бульвар, дом 71/25, корпус 2.

— На первом этаже нового корпуса открыт центр по информированию. Специалисты центра готовы оказать гражданам все необходимые консультационные услуги, связанные с переселением, — добавил руководитель Департамента.

В новостройке насчитывается 147 квартир разного размера. Прилегающие к зданию пространства благоустроены, во дворе жилого дома размещены места для отдыха и детские игровые комплексы.

Левкин подытожил, что переселению в Восточном Измайлово подлежат 53 дома. Всего в них проживает 10,6 тысяч жителей.

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