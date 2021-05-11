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Небо закрыто для всех. Джабаров назвал уравниванием позиций выход России из Договора по открытому небу
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Небо закрыто для всех. Джабаров назвал уравниванием позиций выход России из Договора по открытому небу

Марина Найденкова

Политика

США не захотели возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), несмотря на призывы, поэтому выход России из него является уравниванием позиций. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее «ВМ» писала, что президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты во вторник, 11 мая. Ранее правительство России одобрило денонсацию Договора по открытому небу.

— Американцы ранее вышли из этого договора, несмотря на наши призывы, несмотря на призывы союзников, они не вернулись в этот договор. Мы были вынуждены заявить о своем выходе. Поскольку американцы не реагировали последние месяцы даже на наше напоминание, что готовимся денонсировать договор. Они опять промолчали. Наш выход из договора лишь уравнивание позиций, — сказал Джабаров.

Он отметил, что если бы Россия осталась в договоре, то переданная информация странам НАТО была бы доведена ими до американцев: «они в одном разведсообществе».

— Президент сказал, что так не пойдет: либо небо открыто для всех, либо «небо закрыто для всех», — добавил Джабаров.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу

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