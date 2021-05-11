Диетолог объяснила, может ли помочь гипертоникам интервальное голодание

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Американские ученые выяснили, что интервальное голодание, которое меняет состав кишечной микробиоты, может помочь бороться с гипертонией. Врач, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила, могут ли люди с повышенным давлением скорректировать свое состояние с помощью системы питания.

— Все-таки интервальное голодание является одним из способов снизить калорийность рациона, что, в свою очередь, приводит к снижению веса. А лишний вес и ожирение считаются одним из важных факторов риска развития гипертонической болезни, — объяснила Наталья Круглова.

При этом, по ее мнению, взаимосвязь между системой питания и контролем давления возможна. Однако она подчеркнула, что важно понимать: любое голодание, в том числе и интервальное, является стрессом для организма и микробиоты кишечника. Гораздо важнее скорректировать общий состав рациона, чем определить часы, в которые можно есть ту или иную пищу. Кроме того, гипертоникам нужно понимать, что под запретом нужно оставить определенные категории гастрономии, отмечает ФАН.

— Во-первых, нужно исключить те продукты, которые содержат избыток соли. Для некоторых людей это не очевидно, но соль в больших количествах содержится во многих продуктах: колбасных изделиях, готовых мясных полуфабрикатах, соусах, сырах и так далее, — добавила Наталья Круглова.

По ее мнению, нужно следить за количеством соли, которую человек добавляет в свой рацион. Нормой считается не более пяти–шести граммов в течение дня, а если есть гипертония, то нужно уменьшить до трех граммов. Помимо этого, нельзя увлекаться продуктами с высоким содержанием жиров.

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