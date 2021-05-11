Появилось видео избиения главы пресс-службы ФК «Спартак» Антона Фетисова

Фото: spartak.com

В Сети появилась видеозапись избиения директора по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова. На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных «РЕН ТВ», видно нападение на мужчину.

По данным телеканала, Фетисов был в ресторане вместе с сестрой и женой. На выходе из здания он попытался урегулировать конфликт, который произошел между двумя мужчинами. Один из них ударил Фетисова несколько раз по голове. Главу пресс-службы «Спартака» госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Напомним, инцидент произошел вечером 9 мая. По факту нападения на Фетисова возбуждено уголовное дело. Пока нет информации о том, что случившееся может быть связано с деятельностью директора по связям с общественностью «Спартака».

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