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Отключение отопления началось в Московской области
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Отключение отопления началось в Московской области

Елена Фролова

Общество

Поэтапное отключение отопления запустили в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время совещания с зампредами областного правительства.

— Прогноз благоприятный, у нас начинается отключение тепла. Прошу проследить, чтобы каждый дом посредством электронной почты и уведомлений знал, когда будет отключаться тепло, когда будет профилактика по горячей воде, — подчеркнул глава области.

Согласно информации пресс-службы областного Министерства энергетики, можно завершать отопительный сезон тогда, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти дней держится не ниже восьми градусов по Цельсию, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Желающие могут ознакомиться с датой отключения отопления на сайте ресурсообеспечения многоквартирных домов либо обратившись в администрацию муниципалитета.

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ОтоплениеАндрей ВоробьевМосковская область
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