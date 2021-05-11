Отключение отопления началось в Московской области

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Поэтапное отключение отопления запустили в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время совещания с зампредами областного правительства.

— Прогноз благоприятный, у нас начинается отключение тепла. Прошу проследить, чтобы каждый дом посредством электронной почты и уведомлений знал, когда будет отключаться тепло, когда будет профилактика по горячей воде, — подчеркнул глава области.

Согласно информации пресс-службы областного Министерства энергетики, можно завершать отопительный сезон тогда, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти дней держится не ниже восьми градусов по Цельсию, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Желающие могут ознакомиться с датой отключения отопления на сайте ресурсообеспечения многоквартирных домов либо обратившись в администрацию муниципалитета.

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