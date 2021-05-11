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Первый центр услуг для креативных индустрий откроют в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первый центр услуг для креативных индустрий откроют в Москве

Полина Долганова

Город

Первый в Москве центр услуг для креативных индустрий откроется в конце мая — начале июня. Об этом во вторник, 11 мая, заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин в ходе совместной пресс-конференции, посвященной презентации доклада Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ «Креативная экономика Москвы в цифрах».

Руководитель ведомства отметил, что конкретная площадка для организации центра будет определена в ближайшие дни.

Фурсин уточнил, что на данный момент в Москве работают 18 центров услуг для бизнесменов.

Предполагается, что в центре услуг для креативных индустрий предпринимателям будет оказываться помощь только в креативном и творческом секторе. Желающие смогут консультироваться со специалистами и получать поддержку на ранних этапах открытия бизнеса.

Отмечается, что в креативном секторе Москвы действует около 113 тысяч организаций, среди которых есть кинотеатры, радиостанции, рекламные агентства и другие, сообщает ТАСС.

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