Получить свой первый паспорт в центрах госуслуг теперь можно в торжественной обстановке

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Россия, Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

Юные жители Москвы теперь смогут получать свои первые паспорта в торжественной обстановке. Опция доступна во флагманских офисах «Мои документы» и Дворце госуслуг на ВДНХ.

Вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, проходит в торжественной атмосфере в конференц-зале. Все юные москвичи получают поздравления от сотрудников отдела по вопросам миграции и центров «Мои документы». После вручения документа, гостей церемонии ожидают экскурсии, лекции и мастер классы.

Торжественно вручать первый паспорт будут 14 мая во флагманских офисах ЮАО и ЮЗАО, 21 мая — в офисах ЮВАО и САО и 28 мая — во флагманских офисах Центрального и Восточного административных округов.

Ощутить себя взрослым гражданином РФ в праздничной обстановке можно в центре госуслуг в «Афимолле», в торговых центрах «Спектр», «Щелковский», «Columbus» и других.

Подать документы для оформления услуги необходимо не ранее следующего дня после исполнения 14 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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