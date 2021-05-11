«Вредная баба»: женщина выгнала котов и мужа из кровати и насмешила Сеть

Фото: Telegram / ЖЮ

В Сети набирает популярность ролик с участием пары и трех котов. Женщина сняла ролик, в котором попыталась выгнать из кровати животных, сонно лежащих на ее месте. На кадрах видно, что на котах надеты футболки, они лежат в обнимку и один из них довольно агрессивно реагирует на ее требование уйти с кровати.

Мужчина, лежащий рядом с питомцами, предложил ей пойти спать на диван, после чего видно, что он с котами засыпает в походном мешке на улице.

Видео: Telegram-канал «ЖЮ»

Ролик рассмешил пользователей Сети и набрал более 50 тысяч просмотров за несколько часов:

«Не стала на диване спать, а их на улицу выгнала. Вот скотина», «Вот же вредная баба», «Зря она, бабы набегут, разберут. Не будет у нее ни мужа, ни котиков», «Классный кот», написали в Telegram-канале «ЖЮ».

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