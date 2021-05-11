Леопарду в Московском зоопарке нашли невесту

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Россия, Московская область, Волоколамский городской округ, городское поселение Сычёво Карта всех событий

Для дальневосточного леопарда Эльбруса, которого перевезли из Приморья в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, нашли невесту. Об этом сообщили работники зоосада в Instagram.

Эльбруса познакомили с самкой по имени Акра. Животных поместили в общий просторный вольер.

— Как будет дальше? Посмотрим. Акра интересуется Эльбрусом. Он же… Как будто слегка холоден. Это очень деликатный процесс. Не будем торопить леопардов, — написали представители зоопарка.

Специалисты надеются, что леопарды быстро наладят отношения и дадут потомство уже в ближайшее время.

Эльбруса нашли 3 марта 2019 года при смерти в лесу. У него была травмирована лопатка. Хищника вылечили, но теперь он не сможет выжить в дикой природе.

Ранее сообщалось, что Эльбруса включили в программу по воспроизводству редких видов животных.

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