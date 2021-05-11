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Россия объявила сотрудника посольства Румынии персоной нон грата
Фото: МИД РФ

Россия объявила сотрудника посольства Румынии персоной нон грата

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия вышлет из страны сотрудника посольства Румынии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) страны во вторник, 11 мая.

— 11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску, — рассказали в МИД.

Илиеску должен будет покинуть Россию в течение 72 часов, говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что МИД Румынии объявил персоной нон грата заместителя военного атташе России.

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Румыниявысылка дипломатаМИД России
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