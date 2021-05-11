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Медведчука подозревают в подрывной деятельности против Украины
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Медведчука подозревают в подрывной деятельности против Украины

Иван Юминов

В мире

Следствие считает, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук вел подрывную деятельность против Украины. Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова во вторник, 11 мая.

— Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководством РФ, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере, — приводит слова Венедиктовой РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в доме Медведчука проходит обыск.

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