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Прохожий спас ежика с пакетом из-под лапши на голове
Фото: Вечерняя Москва

Прохожий спас ежика с пакетом из-под лапши на голове

Анастасия Прохорова

Животные

Прохожий из Калиниграда спас ежа, который бегал по дороге с пакетом из-под лапши на голове. Об этом сообщил Ren.tv со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте».

На видео было запечатлено, как калининградец догоняет ежа и помогает ему избавиться от пластикового пакета. После этого животное убежало с дороги и скрылось в лесополосе.

Ежи ведут обычно ночной образ жизни, поэтому очевидцу посчастливилось встретить милого зверька, который выбежал из леса. В Сети предполагают, что ежик залез в открытый пластиковый пакет, почувствовав запах еды.

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