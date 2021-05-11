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Ожидания новых санкций сказались на падении курса рубля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ожидания новых санкций сказались на падении курса рубля

Елена Фролова

Экономика

Согласно данным на 11:30 утренних торгов 11 мая на столичной бирже, курс доллара по отношению к рублю упал на 0,26 процента. Таким образом, он составил 74,15 рубля за доллар.

Сутками ранее данный показатель снизился на 0,76 процента, до уровня 74,34 рубля за доллар. Главным негативным фактором, сказавшимся на таком поведении валюты, оказалось заявление о том, что хакерская атака на одну из крупнейших американских систем трубопроводов Colonial Pipeline последовала из России. Из-за этого была остановлена работа на участке по транзиту топлива, протяженность которого составляет девять тысяч километров.

Вместе с тем в Вашингтоне не высказали никаких обвинений в сторону спецслужб Российской Федерации, отметив, что пока ведется расследование по данному обстоятельству. На данный момент участники рынка выражают беспокойство о том, что все это может привести к срыву встречи между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Однако чиновники из Белого дома продолжают показывать свою заинтересованность в проведении саммита между странами, отмечает «Экономика сегодня».

Кроме того, рубль продолжает оставаться под влиянием геополитических рисков. Атака на сервера Colonial Pipeline может стать причиной введения новых санкций в отношении России.

Читайте также: Доллар рухнет? Экономист оценил будущее американской валюты

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