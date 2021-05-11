Мост к новой части Московского зоопарка временно закроют с 12 мая

Фото: пресс-служба зоосада

Россия, Москва, улица Красная Пресня, 4Ас1 Карта всех событий

Пешеходный мост, который ведет на новую территорию Московского зоопарка, собираются временно закрыть. Ограничения будут действовать с 12 мая, сообщили на странице зоосада в Facebook.

Посетители смогут пройти к новой части зоопарка по наземному переходу через улицу Большую Грузинскую.

Также в зоопарке напомнили, что продажа билетов открыта онлайн. Электронные билеты распечатывать не нужно.

Ранее леопарду в Московском зоопарке нашли невесту.

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