Мост к новой части Московского зоопарка временно закроют с 12 мая
Россия, Москва, улица Красная Пресня, 4Ас1 Карта всех событий
Пешеходный мост, который ведет на новую территорию Московского зоопарка, собираются временно закрыть. Ограничения будут действовать с 12 мая, сообщили на странице зоосада в Facebook.
Посетители смогут пройти к новой части зоопарка по наземному переходу через улицу Большую Грузинскую.
Также в зоопарке напомнили, что продажа билетов открыта онлайн. Электронные билеты распечатывать не нужно.
Ранее леопарду в Московском зоопарке нашли невесту.
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