ФСБ нейтрализовала боевика в Крыму

Фото: rosguard.gov.ru

В Симферополе нейтрализован член международных террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю во вторник, 11 мая.

— В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление, — рассказали в ведомстве.

Боевика нейтрализовали при поддержке специальных подразделений ФСБ и Росгвардии. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает Интерфакс.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся легализацией иностранцев.

Читайте также: ФСБ задержала 16 сторонников украинского радикального сообщества «М.К.У»