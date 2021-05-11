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ФСБ нейтрализовала боевика в Крыму
Фото: rosguard.gov.ru

ФСБ нейтрализовала боевика в Крыму

Иван Юминов

Происшествия

В Симферополе нейтрализован член международных террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю во вторник, 11 мая.

— В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление, — рассказали в ведомстве.

Боевика нейтрализовали при поддержке специальных подразделений ФСБ и Росгвардии. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает Интерфакс.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся легализацией иностранцев.

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