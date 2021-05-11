Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать двигатель авто летом

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Опытные водители, зная, зачем прогревают авто зимой, не будут этого делать в теплую погоду. Так считает автоэксперт Вячеслав Субботин.

Одной из самых распространенных ошибок при эксплуатации авто в летний период считается пренебрежение предсезонным техобслуживанием. Например, автолюбители редко меняют масло на более вязкое, а также не всегда следят за уровнем охлаждающей жидкости. Вместе с тем большинство из них не прогревают двигатель перед тем, как начать движение. Автовладельцы редко следят за состоянием температуры мотора, что часто приводит к закипанию.

По словам Вячеслава Субботина, в первую очередь нужно проверять тормозную систему. Как пояснил автоэксперт, именно она испытывает самые серьезные нагрузки зимой и требует тщательного внимания перед началом летнего сезона.

— Например, бывает, что после зимы изношены диски, развалились колодки, закислились тормозные коробки, суппорты, направляющие. Если поставили неоригинальные, они могут развалиться. Это происходит сплошь и рядом. Зима, соль — все это требует контроля, — подчеркнул Вячеслав Субботин.

По его мнению, водитель без труда может контролировать уровень антифриза. В этом деле нет сезонной специфики, так как «закипеть» в связи с нехваткой охлаждающей жидкости можно и зимой. Летом же гораздо важнее следить за исправной работой кондиционера, заменить салонный фильтр, отмечает Nation News. Особого внимания требует и подкапотное пространство: забитые сливные и вентиляционные отверстия, которые нужно очищать.

Кроме того, основная ошибка водителей летом — прогрев двигателя. Люди привыкли делать это, независимо от сезона. Хотя летом от этого никакой практической пользы нет.

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