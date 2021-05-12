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Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС
Фото: NASA / public domain

Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС

Кирилл Николаев

Технологии

США и Российская Федерация создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом в среду, 12 мая, сообщила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.

По ее словам, специалисты Роскосмоса и НАСА также будут работать над путями устранения утечки воздуха. НАСА готовит тензометры (приборы для измерения деформаций — Прим. «ВМ») к отправке на МКС на американском корабле Cargo Dragon в начале июня. Их установят в промежуточной камере модуля «Звезда» для помощи в поиске причин утечки воздуха, сообщает РИА Новости.

Напомним, в октябре экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере «Звезды» и временно заклеил ее. Эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позднее выяснилось о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте, но утечка воздуха не прекратилась.

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