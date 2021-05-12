Москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой 12 мая

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В среду, 12 мая, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит плюс 20–22 градуса, в Московской области воздух также прогреется до 22 градусов.

При облачной погоде с прояснениями в Москве пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов. Содержание кислорода будет в пределах нормы, сообщили на портале «Метеоновости».

Ранее в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

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