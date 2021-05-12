Гастрономический фестиваль «Люлякебатл» проведут в Подмосковье

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Гастрономический фестиваль на открытом воздухе «Люлякебатл» пройдет в подмосковных Химках. Он откроет серию мероприятий в концепции #контентфест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

— По программе праздника на территории парка имени Льва Толстого расположат фудтраки и гриль-споты, где мастера приготовят вкуснейшие блюда на огне и углях из фермерского мяса, отборной мраморной говядины, свежей рыбы, морепродуктов и овощей, — рассказали организаторы фестиваля.

Посетители найдут для себя угощения по своему вкусу. Здесь будет представлено разнообразное меню: от жареных и копченых до национальных блюд разных стран, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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