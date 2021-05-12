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Меры по ограничению использования пальмового масла выработают в России
Фото: Ирма Каплан / Вечерняя Москва

Меры по ограничению использования пальмового масла выработают в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Государственная дума и профильные ведомства разработают меры по ограничению использования пальмового масла в продуктах питания, повышение ставки НДС на 20 процентов проблему не решило. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду, 12 мая.

Он отметил, что ранее предложил Минфину рассмотреть вопрос о пальмовом масле, которое широко используют в пищевой промышленности.

— Многие говорят о вреде пальмового масла, но как ни парадоксально — отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах: нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы выразил надежду на то, что планируемые обсуждения помогут выработать решения, вплоть до изменений регламентов на пищевую продукцию.

Вячеслав Володин добавил, что лишение налоговых льгот и повышение ставки НДС до 20 процентов не решило задачу.

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Госдумапальмовое маслокабинет министров РФ
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