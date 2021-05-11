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«Новые риски»: в Госдуме рассказали, зачем нужен добровольный запрет на кредиты
Фото: pixabay.com

«Новые риски»: в Госдуме рассказали, зачем нужен добровольный запрет на кредиты

Марина Найденкова

Общество

Добровольный запрет на кредиты для россиян позволит обезопасить граждан от кибермошенников, количество которых растет и является опасной тенденцией. Об этом «Вечерней Москве» рассказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

Ранее «ВМ» писала, что в Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает разрешение гражданам заранее отказываться от любых кредитов и не платить по ним, если их все-таки оформят. Таким образом депутаты предлагают защитить россиян от оформления мошеннических ссуд.

— Законопроект направлен в первую очередь на защиту экономических интересов граждан, так как современные интернет-сервисы, мобильные сервисы, с одной стороны, упростили получение кредитов, с другой — породили новые риски, — сказал депутат.

Он отметил, что кибермошенники имеют шансы воспользоваться утечкой личных данных россиян, а также утерянными мобильными устройствами в корыстных целях, например оформив кредит. По словам Гетты, это является опасной тенденцией, на которую законодатели обязаны своевременно отреагировать.

Депутат добавил, что после вступления поправок в силу россияне получат возможность лично запрещать брать кредиты на свое имя. Запрет может быть введен на определенный период, а снять его можно в любое время.

— Сделать это можно будет очень просто: через портал «Госуслуги», либо мобильные банковские приложения, либо личным заявлением «от руки», написанным в отделении кредитной организации, — сказал Гетта.

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