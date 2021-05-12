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Столичных водителей призвали не парковать машины у шатких конструкций из-за сильного ветра
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичных водителей призвали не парковать машины у шатких конструкций из-за сильного ветра

Полина Долганова

Город

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности до вечера среды, 12 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Гидрометцентр.

В связи с непогодой столичных автомобилистов призвали не парковать машины у слабо закрепленных конструкций. Отмечается, что 12 мая порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой в среду. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит плюс 20–22 градуса.

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