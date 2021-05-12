Коронавирус выявили у 8217 человек в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России за минувшие сутки выявлено 8217 случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 12 мая.

В стране зафиксировано более 8,2 тысячи случаев инфекции за последние сутки. Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений заболевания. За 24 часа в стране скончались 355 человек, выздоровели 8614 пациентов.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 2718, в Санкт-Петербурге — 734 и Московской области — 642.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего в России за все время пандемии выявили 4 905 059 случаев COVID-19. Скончался 114 331 человек с подтвержденным COVID-19, вылечились 4 518 529 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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