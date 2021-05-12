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История платежей появилась в приложении «Моя Москва»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

История платежей появилась в приложении «Моя Москва»

Полина Долганова

Город

Раздел «История платежей» появился в мобильном приложении «Моя Москва». С помощью новой опции приложения москвичи смогут найти любой платеж, выполненный с декабря прошлого года.

— Теперь архив счетов будет всегда доступен в смартфоне. Это поможет жителям быстро подтвердить оплату. С появлением нового раздела им не нужно хранить десятки бумажных квитанций дома, — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

В разделе можно осуществить поиск по оплате услуг в разных категориях: «Транспорт», «ЖКУ», «Образование» и другие. Пользователи смогут отслеживать оплату штрафов ГИБДД, счета за электроэнергию или занятия в секциях.

Все счета в формате pdf-файлов сортируются по датам оплаты. Чтобы просмотреть интересующую квитанцию, необходимо просто кликнуть на ее наименование. Кроме того, архив отображается на телефонах с любой операционной системой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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