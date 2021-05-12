Потепление усилится в Москве на следующей неделе

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Теплая погода усилится в Москве на следующей неделе. Так, до плюс 27 градусов тепла ожидается в столице 17 мая. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, на предстоящей неделе «положительные аномалии будут более крупными», волна теплого воздуха значительно наберет в силе.

— Хотя без кратковременных дождей различной интенсивности у нас не обойдется. 17-го числа ожидается, что в Москве будет температура порядка 25–27 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Специалист добавила, что москвичам следует быть готовыми к резкому потеплению.

Ранее «ВМ» писала, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности в среду, 12 мая. Горожанам рекомендовали не парковать машины у шатких конструкций.

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