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Участники программы «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» набрали более 100 миллионов баллов
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Участники программы «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» набрали более 100 миллионов баллов

Полина Долганова

Город

Участники программы «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» получили к настоящему моменту уже более 100 миллионов баллов, которые можно потратить на покупку товаров и услуг в магазинах столицы. Более 39 тысяч подарочных карт номиналом тысяча баллов выдали участникам в пунктах вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что проект рассчитан на граждан старше 60 лет. Баллы начисляются всем москвичам, которые либо сделают первую прививку от коронавирусной инфекции до 1 июля, либо уже прошли два этапа вакцинации.

Каждый москвич сможет получить подарочную карту или электронные баллы, если посетит выездную бригаду вакцинации или павильон «Здоровая Москва» с 27 апреля до 1 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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проектМосквабонусные баллы
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