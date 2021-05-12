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Жилой комплекс с образовательным центром появится на северо-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Жилой комплекс с образовательным центром появится на северо-востоке Москвы

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, Веткина улица, вл2Дс1 Карта всех событий

Жилой комплекс с образовательным центром появится в Марьиной Роще на территории складских помещений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя комитета Анастасии Пятовой, на четырех участках общей площадью более двух гектаров разместится комплексная жилая постройка.

— Непосредственно жилая часть составит 85 процентов проекта — 72 тысячи квадратных метров. Под нежилую застройку отводится 12 тысяч 710 квадратных метров, в том числе планируется построить образовательный центр на 200 мест, — приводит слова Пятовой официальный сайт Москомстройинвеста.

На данный момент на месте будущего комплекса находятся нежилые производственно-складские помещения, которые планируется снести.

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