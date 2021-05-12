«Они культ из этого сделают»: профайлер предупредил о подражателях казанского стрелка

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После трагедии, которая 11 мая произошла в казанской школе № 175, в Сети появилось много информации о 19-летнем стрелке. Все это неизбежно ведет к мифилогизированию стрелка как некого героя. Поэтому в ближайшее время могут появиться его подражатели. Таким мнением с «ВМ» поделился профайлер-полиграфолог Илья Степанов.

— Сейчас самое важное — сфокусироваться на пострадавших и не создавать мифологизированного образа героя из стрелка. Нет никакого героя, есть 19-летний парень, который забил на свое и чужое будущее. Чем чаще идет о нем упоминание, чем более эмоционален этот образ, тем больше он становится мифологичным и попадает в подсознание. Его подражатели могут появиться очень быстро, в ближайшие 2–3 недели, они культ из этого сделают, — пояснил эксперт.

Профайлер-полиграфолог уточнил, что чаще всего истории со школьными стрелками заканчиваются смертью зачинщика. В таких случаях после в Сети почти не пишут о стрелке. По словам Степанова, сейчас очень развита индустрия популярности и хайпа. Поэтому случившееся 11 мая в казанской школе может стать «кейсом» для тех, у кого есть проблемы с популярностью, считает собеседник «ВМ». Также эксперт предположил, что после произошедшего у Ильназа Галявиева значительно прибавилось подписчиков в соцсетях.

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