Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Они культ из этого сделают»: профайлер предупредил о подражателях казанского стрелка
Фото: Pexels

«Они культ из этого сделают»: профайлер предупредил о подражателях казанского стрелка

Юлия Евграфова

Общество

После трагедии, которая 11 мая произошла в казанской школе № 175, в Сети появилось много информации о 19-летнем стрелке. Все это неизбежно ведет к мифилогизированию стрелка как некого героя. Поэтому в ближайшее время могут появиться его подражатели. Таким мнением с «ВМ» поделился профайлер-полиграфолог Илья Степанов.

— Сейчас самое важное — сфокусироваться на пострадавших и не создавать мифологизированного образа героя из стрелка. Нет никакого героя, есть 19-летний парень, который забил на свое и чужое будущее. Чем чаще идет о нем упоминание, чем более эмоционален этот образ, тем больше он становится мифологичным и попадает в подсознание. Его подражатели могут появиться очень быстро, в ближайшие 2–3 недели, они культ из этого сделают, — пояснил эксперт.

Профайлер-полиграфолог уточнил, что чаще всего истории со школьными стрелками заканчиваются смертью зачинщика. В таких случаях после в Сети почти не пишут о стрелке. По словам Степанова, сейчас очень развита индустрия популярности и хайпа. Поэтому случившееся 11 мая в казанской школе может стать «кейсом» для тех, у кого есть проблемы с популярностью, считает собеседник «ВМ». Также эксперт предположил, что после произошедшего у Ильназа Галявиева значительно прибавилось подписчиков в соцсетях.

Читайте также: «Я от всех отказался»: кто назвал себя богом и пришел убивать детей в Казани

стрельба в школемнение экспертаКазань
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Все мнения
О проекте