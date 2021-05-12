Новые функции появились в столичном сервисе «Биржа патентов»

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В сервисе «Биржа патентов» на платформе i.moscow появились новые функции. Теперь москвичи могут подать заявку на получение кредита под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также воспользоваться усовершенствованным фильтром в поиске патентов и обновленной базой знаний в сфере интеллектуальной собственности.

Раздел кредита под залог результатов интеллектуальной деятельности дает участникам инновационного кластера возможность подать заявку на выдачу поручительств и гарантий для оформления кредитов, выдаваемых под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В новом разделе участники Московского инновационного кластера могут подать заявку на выдачу поручительств и гарантий для оформления кредитов. Именно такие кредиты повышают возможность привлечения средств в высокотехнологичные предприятия и снижают нагрузку на их оборотный капитал.

Благодаря обновленному фильтру по поиску патентов пользователи могут подробнее изучить патенты участников Московского инновационного кластера и узнать все об изобретениях и полезных моделях, зарегистрированных в России.

Сервис «Биржа патентов» появился на платформе i.moscow в 2020 году. На данный момент в состав кластера входит более 20 тысяч организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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