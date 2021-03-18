«Обратный процесс»: вернутся ли цены на жилье в Москве к доковидному уровню

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Несмотря на ожидания, что цены на жилье в Москве на фоне пандемии и экономического кризиса пойдут вниз, на рынке недвижимости произошел обратный процесс. Вопреки надеждам, стоимость и на первичном, и на вторичном рынке продолжает расти. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как отразилась эта ситуация на покупательной способности москвичей и есть ли шанс, что цены вернутся к доковидному уровню.

По словам эксперта в сфере столичной недвижимости Алины Степановой, резкий рост цен на квартиры в Москве начался летом минувшего года. По словам специалиста, эта тенденция продолжится и далее.

— Стоимость квартир в столичном регионе выросла нереально. Сами представители сферы, занимающиеся много лет куплей-продажей жилья, пришли в оторопь, когда увидели обновленный ценник на недвижимость, — поделилась она.

Степанова заметила, что квартиры, которые еще четыре года назад не превышали по стоимости 9 миллионов рублей, в 2020 году выросли в пять раз и достигли 14 миллионов.

По словам эксперта, резкий скачок был зафиксирован в летний сезон:

— В августе начался рост, который по сей день продолжается. И, по всем прогнозам, этот процесс вряд ли удастся остановить в ближайшие пять–шесть лет. Я сама купила квартиру в начале сентября по вполне приемлемой цене. И следила, как цены продолжали расти. Например, однокомнатная квартира на вторичном рынке, которая могла до пандемии стоить 5–6 миллионов рублей, выросла в цене до 10 миллионов.

Несмотря на то, что в период ограничений продажи просели, ожидания затяжного кризиса, который должен был бы оставить сферу продаж без сделок и клиентов, не оправдались:

— Дело в том, что предложенная правительством льготная ипотека, стала главным драйвером восстановления «приболевшего» рынка. Соответственно, спрос на недвижимость потихоньку начал расти даже с ныне существующими ценами.

После выхода из изоляции, заметила специалист, спрос на жилье вырос практически в два раза. И даже те, кто в летний период не хотели возвращаться на рынок, сделали это, поскольку многих, уточнила Степанова, раскачали привлекательные проекты по льготной ипотеке.

— Мало свободных продаж, но зато ипотека стала свободна. Банки активно их раздают, и люди охотно пользуются. Единственное, приобрести такое жилье с низкими ставками можно лишь в новостройках, — добавила собеседница «Вечерней Москвы».

Что же касается рынка загородной недвижимости, он во многом отличается от ситуации, которая складывается в столице:

— Загородная недвижимость — это все-таки роскошь, а не предмет необходимости. Даже поддерживать жизнь в частном доме гораздо дороже, чем в квартире. Дом требует больших расходов. Но ажиотажного спроса на загородное жилье так и не возникло, как и не было ранее, с учетом того, что специалисты рынка предполагали, что все ринутся из городов в область в период карантина. Да, многие переехали в область, но на время арендовав жилье. Но арендовать — это не покупать.

В целом же эксперт исключила вероятность того, что цены на столичную недвижимость когда-либо вернутся к доковидным показателям.

— Это вопрос не одного месяца и даже не одного года, — сказала эксперт. — Помню, когда упали цены после кризиса 2014 года, можно было однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров приобрести меньше чем за 4 миллиона — 3 миллиона 800 тысяч рублей. Сейчас такая квартира стоит около 8 миллионов. И даже в то кризисное время собственники говорили, что все равно цены взлетят. Но они реально выросли лишь спустя семь лет. И вряд ли они, в принципе, теперь будут идти на спад, если только не появятся новые кризисные факторы или санкции, которые могут отразиться в том числе и на рынке.

В свою очередь Владимир Лизин, аналитик рынка недвижимости, заметил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы», что все-таки ипотека с государственной поддержкой и сниженными ставками позволила многим, кто мечтал о столичной недвижимости, приобрести ее, наконец-то увеличив свой бюджет, а также дав возможность выбрать не крохотную квартиру или студию, а более просторные варианты:

— Цены на жилье реально растут, и происходит это всецело. То есть увеличилась стоимость среднего чека, а за лето в Москве подскочили цены на жилье уровня «комфорт» и «бизнес».

Так, в «комфорте» цена за один «квадрат» выросла практически на 2,4 процента, а в сегменте «бизнес» — на 1,8 процента. За год цены на вторичном и первичном рынке вырос на 1,2 миллиона рублей:

— В «старой» Москве квартира за 11 миллионов будет стоить 12,2 миллиона рублей. А на территории Новой Москвы ценник увеличился на 0,5–0,7 миллиона, поднявшись с 6 миллионов рублей до 6,5–6,7 соответственно. В общем, прежних цен больше не будет.

Лизин уточнил, что цены на недвижимость растут, но резких подъемов не наблюдается. Эксперт связывает этот процесс не только с последствиями пандемии, но и с инфляцией, увеличением себестоимости строительства, иными процессами в экономике:

— Многие скажут, что за предлагаемые цены никто не будет покупать жилье. Да, верно, но данный принцип больше применим к «вторичке». От нее постепенно отказываются.

А вот льготная ипотека, добавил эксперт, позволяет крупным застройщикам контролировать цены в новостройках, самостоятельно решая, повышать их или нет.

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