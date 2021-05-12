Создание музейного городка на территории Пушкинского музея завершится к 2027 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Музейный квартал на территории Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина будет создан к 2027 году. Об этом в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы рассказали в среду, 12 мая.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что на Малом Знаменском и Колымажном переулках в настоящий момент идет строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центров.

Кроме того, на Малом Знаменском переулке появятся картинная галерея и научно-информационный центр.

Галерею искусств Европы и Америки XIX — XXI веков также откроют на улице Волхонка.

По словам руководителя департамента, в рамках разработанного городом проекта планировки предусмотрено развитие территории музея с организацией транспортной инфраструктуры и созданием подземных пешеходных галерей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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