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Подмосковные специалисты очистят 100 водоемов в регионе за три года
Фото: Вечерняя Москва

Подмосковные специалисты очистят 100 водоемов в регионе за три года

Елена Фролова

Экология

Работы по очистке 100 водоемов планируется провести на территории Московской области в ближайшие три года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

Ранее в области провели голосование, по итогам которого десять тысяч жителей выбрали 22 водоема. Их очисткой займутся в первую очередь. Они находятся в Серпухове, Одинцове, Чехове, Дмитрове, а также других муниципалитетах.

Всего в 2022 году планируется привести в порядок 60 водоемов, а в 2023 году — еще 18. Жители также будут отбирать с помощью голосования те пруды, которым требуется очистка, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что сначала специалисты займутся устранением несанкционированных водовыпусков, а потом очистят берега от сухостоя и аварийной растительности. Они также соберут весь собравшийся мусор.

Читайте также: Столичные коммунальщики рассказали об особенностях очистки берега пруда в парке «Сокольники»

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