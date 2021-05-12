Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве 13 мая

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Из-за грозы и сильного ветра на территории столичного региона метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности 13 мая. Москвичей предупредили, что скорость порывов ветра может достигнуть 17 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что непогода продержится в области с 10 до 22 часов. Может пройти кратковременный дождь.

Вместе с тем температура воздуха ожидается по-настоящему весенняя — она повысится до 16 и 21 градуса тепла.

Ранее москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой 12 мая.

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