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День музеев пройдет в усадьбе «Кусково»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

День музеев пройдет в усадьбе «Кусково»

Ольга Маркова

Культура

Музей-усадьба «Кусково» 15 мая приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Международному дню музеев.

Программа начнется с экскурсии «Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы «Кусково», на которой гости узнают о владельцах усадьбы и истории ее создания.

В четвертый раз посетители усадьбы смогут увидеть художественную выставку «Стекло и керамика в старинном парке». В этот день парковый партер превратится в открытую экспозицию, на которой представлены работы современных авторов.

Посетители приглашаются и на бал-променад «Этюды из светской жизни. Век XIX» с мастер-классами по бальным танцам и играми XIX столетия.

А еще здесь можно принять участие в познавательном квесте «Истуканы усадьбы «Кусково» и познакомиться с парковой скульптурой, вспомнить античную мифологию, полюбоваться мастерством скульпторов, разгадать значения различных образов.

Свои знания можно проверить на викторинах-квестах по выставке «Три волны датского фарфора» и по экспозиции павильона Грот.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»

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